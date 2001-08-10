Островитяне могут заниматься йогой на «Горном воздухе» каждую субботу

В предстоящую субботу, 17 августа, на сахалинском "Горном воздухе" пройдет уже третье занятие йогой для всех желающих. Оздоровительные практики с опытным инструктором будут проводятся по субботам с 18:00 до 19:30. Для всех участников занятий – бесплатный подъём до средней станции комплекса, с 17:40 до 18:00 (наличие коврика для йоги обязательно).

Комплекс упражнений и правильное вдыхание свежего воздуха помогает раскрыть природный потенциал человека. Йога способствует развитию интуиции и повышает иммунитет. Занятия йогой помогли миллионам людей во всем мире восстановить здоровье, преодолеть стресс и депрессию.

«На сегодняшний день есть научная база данных, которая подтверждает, что при регулярных занятиях йогой происходят изменения на физическом, химическом и даже генетическом уровнях» - рассказал опытный педагог по физической культуре и спорту, практикующий инструктор по ЛФК Илья Малеев. Он занимается йогой уже 10 лет, инструкторский стаж – 5 лет. Занятия на "Горном воздухе" проходят под его руководством.