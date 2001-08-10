За путёвку на финал первенства России по футболу поборются три сахалинские команды
С 15 по 20 августа в Южно-Сахалинске пройдет зональный турнир первенства России по футболу среди юношей 2002 г.р. профессиональных футбольных клубов и спортивных школ (зона «Дальний Восток»). Свое участие уже подтвердили три команды. Это «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Луч» (Владивосток) и«СКА-Хабаровск». По решению судейской коллегии, они сыграют в два круга, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Островной регион будет представлять команда ОГАУ «ФК «Сахалин» под руководством тренера Олега Сидоренкова. По его словам, для сахалинских футболистов этот турнир является одним из главных в сезоне. Участие в нем – отличная возможность проявить себя на фоне сильных соперников.
- Подготовка к турниру проходила в штатном режиме. Заключительным этапом тренировочного процесса была игра с командой «Портовик» из Холмска, которая закончилась со счетом 8:0 в нашу пользу, - сказал Олег Сидоренков.
Матчи первенства можно будет увидеть на стадионе «Спартак». Организаторы приглашают болельщиков поддержать футболистов. Вход свободный.
Расписание игр:
15 августа, 17:00. «СКА-Хабаровск» - «Луч»;
16 августа, 17:00. ОГАУ «ФК «Сахалин» - «СКА-Хабаровск»;
17 августа, 17:00. ОГАУ «ФК «Сахалин» - «Луч»;
18 августа, 17:00. «СКА-Хабаровск» - «Луч»;
19 августа, 17:00. ОГАУ «ФК «Сахалин» - «СКА-Хабаровск»;
20 августа, 12:00. ОГАУ «ФК «Сахалин» - «Луч».
Добавим, что победитель зонального турнира представит ДФО в финале первенства России. Он пройдет в Костроме в сентябре.
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