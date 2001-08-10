Юный сахалинский шахматист стал вторым на блиц-турнире в Анапе

В Анапе проходит летняя шахматная школа «Надежды России». Традиционно в ней принимают участие юные шахматисты Сахалинской области, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

День у слушателей школы заполнен с раннего утра и до позднего вечера. В программу занятий входит изучение дебютов, стратегических приемов, совершенствование эндшпильных навыков, решение комбинаций и этюдов. С шахматистами работают известные тренеры из Москвы Александр Кузьмичев и Владимир Вульфсон.

В одном из блиц-турниров в рамках сессии школы приняли участие 42 шахматиста из Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия). Удачно выступил в этих состязаниях Михаил Бамбизо из Южно-Сахалинска. Он ровно распределил силы от старта до финиша и занял второе место. А чуть ранее Михаил показал шестой результат в турнире по классическим шахматам с этим же составом участников.