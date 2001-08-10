Островные пловцы вошли в ТОП-10 в финале спартакиады учащихся

Соревнования по плаванию в рамках финала IХ летней спартакиады учащихся России прошли в Саратова. В лично-командном первенстве участвовали 37 команд из восьми федеральных округов РФ. Среди претендентов на медали были 42 юных мастера спорта России, 263 КМС и 66 перворазрядников, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского минспорта.

Островной регион представляли кандидаты в мастера спорта Степан Михайличенко (тренеры Любовь и Владимир Винокуренковы) и Алексей Крутых (тренеры Татьяна и Борис Ториковы). Обоим пловцам удалось пробиться в ТОП-10 сильнейших.

Степан Михайличенко показал пятый результат на дистанции 50 метров брассом (30,34 секунды), шестой – на 100 метров брассом (1.06,75 секунды), десятый – на 200 метров брассом (2.26,11 секунды). А Алексей Крутых занял девятое место на дистанции 50 метров баттерфляем (25,92 секунды).