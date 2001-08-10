Третий этап чемпионата по пляжному волейболу пройдет в Южно-Сахалинске
Третий этап чемпионата области по пляжному волейболу пройдет 17 и 18 августа. Игры можно будет увидеть на пляжной площадке за Технологическим институтом СахГУ (ул. Крюкова, 167). Начало в 10:00.
Этот тур - решающий. Он станет определяющим в борьбе за награды. Чемпионы и призеры турнира будут выявлены по сумме рейтинговых очков, набранных во всех трех турах.
Напомним, на промежуточном финише у мужчин лидируют Евгений Титов и Станислав Тулаев. Следом за ними – Олег Величко/Михаил Кокошин и Олег Наумкин/Филипп Гладун. В женском чемпионате наибольшая сумма баллов пока у Нины Чучиной и Натальи Гончаровой. В тройку лидеров входят также дуэты Дарья Лаврик/Наталья Смирнова и Екатерина Мамакина/Евгения Фетисова, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
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