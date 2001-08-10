Турнир юношеского первенства по футболу начался в Южно-Сахалинске с ничьей

Зональный этап первенства России по футболу среди профессиональных футбольных клубов и спортивных школ стартовал в Южно-Сахалинске. Путевку на финал соревнований, который пройдет в Костроме в сентябре, оспаривают три команды - «СКА-Хабаровск», владивостокский «Луч» и «Сахалин». Они сыграют по две игры, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное минспорта.

Накануне, 15 августа, в матче открытия на поле стадиона «Спартак» вышли «СКА-Хабаровск» и «Луч». В первом тайме более активными были хабаровчане, однако в первом тайме зрители забитых мячей так и не увидели. После перерыва соперники сумели забить друг друга по два гола, и игра завершилась ничьей – 2:2.

Отметим, в концовке «СКА-Хабаровск» играл в меньшинстве после удаления Балахонцева. Тем не менее «Лучу» не удалось конвертировать численное преимущество в победу.

Сегодня, 16 августа, состоится второй матч турнира. В игру против «СКА-Хабаровск» вступит команда ОГАУ «ФК «Сахалин». Начало в 17:00.