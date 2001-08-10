Сахалинка выиграла грант в размере 250 тысяч рублей

Островитянка Ульяна Приходько выиграла грант на международном молодёжном образовательном форуме «Евразия Global». Он прошел в Оренбургской области. Участниками форума стали более 300 молодых россиян, а также 500 иностранцев, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Традиционно на федеральных образовательных форумах проходит грантовый конкурс молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи. Ульяна стала его участницей уже во второй раз. До этого свою идею она представляла на форуме «Восток», однако попытка не была успешной. Островитянка доработала проект и решила вновь выступить на защите. По ее итогу она выиграла 250 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

- Мой проект школа «Добрые люди» существует уже более полугода и его основной целью является развитие добровольчества в Сахалинской области. Если простыми словами, то мы каждую неделю собираем волонтеров нашего района и обучаем их. Мы хотим, чтобы наши ребята не отставали от добровольцев других регионов России и были конкурентоспособными. Порой им не хватает компетенций, чтобы отобраться на работу на крупных всероссийских или международных мероприятиях, и мы хотим устранить этот недочет, - поделилась Ульяна.

Деньги девушка планирует потратить на привлечение опытных экспертов из разных регионов страны. В этом году островная молодёжь приняла участие в 11 федеральных молодёжных форумах и выиграла гранты на более чем 5 миллионов рублей. В их числе холмчанин Эрнест Суютбеков, южносахалинки Валерия Зинина, Ирина Коновалова и Роза Монахова. Некоторые из них уже начали работу над своими проектами.

Сахалинцы еще могут представить свои проекты и выиграть грант, отмечают в минспорта. Продолжается приём заявок в АИС «Молодежь России» на всероссийский конкурс молодёжных проектов. Участниками конкурса могут стать граждане РФ от 14 до 30 лет, которые смогут получить поддержку до миллиона рублей на реализацию своей идеи.

Всероссийский конкурс молодежных проектов для физических лиц проходит по 9 направлениям, каждое из которых включает себя поднаправления. Заявку на конкурс можно подать до 23:59 (по мск) 2 сентября включительно. Подробности по ссылке - https://fadm.gov.ru/news/49524.