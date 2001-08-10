Сахалинские спортсмены стали седьмыми на спартакиаде учащихся России

Итоги финальных соревнований IX летней спартакиады учащихся России подведены. Их участниками стали более 8,5 тысяч спортсменов из 82 регионов страны. Ребята разыграли 869 комплектов наград в 42 видах спорта, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

Командный зачет подводился в трёх группах:

- с численностью населения два миллиона человек и более (22 региона);

- с численностью населения до двух миллионов человек (31 регион);

- с численностью населения до миллиона человек (29 регионов).

Сахалинская область принимала участие в III группе и заняла седьмое место. В активе островных спортсменов семь медалей (три золотые, две серебряные, две бронзовые).

Победителями спартакиады стали каратисты Ли Ен Бок и Жанна Костюшко, а также легкоатлет Даниил Нетяго. Обладатели серебряных наград – Вероника Мазалова (тяжелая атлетика) и эстафетная четверка в легкой атлетике (Евгений Сергеев, Даниил Страковский, Родион Фоменко, Даниил Нетяго). На третью ступень пьедестала почета поднялись тхэквондист Егор Федоров и Анастасия Коваленко (каратэ).