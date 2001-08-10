Благотворительный турнир по футболу пройдет на Сахалине

Благотворительный турнир по мини-футболу среди корпоративных команд "Мяч добра" состоится в Южно-Сахалинске. Он пройдет 15 сентября с 10:00 до 16:00 на стадионе «Космос». Мероприятие посвятят памятной дате – семилетию сахалинского приюта "Дом милосердия", сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального областного минспорта.

- Мы очень хотим поддержать приют, создать там безопасные и уютные условия для подопечных, поэтому во второй раз организуем благотворительный турнир по мини-футболу среди корпоративных команд. В этом году с нами уже DNS, "Аэропорт "Южно-Сахалинск", 2GIS, "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" и другие компании, - делятся организаторы турнира. - Наверняка среди ваших коллег есть люди, которые любят после работы погонять мяч или занимаются в футбольном клубе. Предложите им принять участие в нашем турнире. Профи или новички - совершенно не важно, вместе мы сделаем общее доброе дело.

Для самых маленьких гостей подготовят развлекательную программу с мастер-классами, фотозоной и аниматорами.

Тем, кто хочет заявиться командой, необходимо позвонить по номеру 8-962-580-17-91 (Ольга). А тем, кто хочет стать партнером события - 8-914-646-75-39 (Марина).