Островные пенсионеры отправились на спартакиаду России
Сахалинцы отправились на VI Спартакиаду пенсионеров России. Она состоится в Уфе и соберет семьсот участников из 76 регионов и 7 зарубежных стран, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Представлять островной регион будет команда из десяти спортсменов. Представителям Холмска, Корсакова и Южно-Сахалинска предстоит поучаствовать в соревнованиях по нескольким видам спорта: дартсу, легкой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе, настольному теннису, шахматам и комбинированной эстафете.
- Начали готовиться с ноября. Впервые у нас была такая серьезная подготовка. Тренировки проводили почти каждый день. Все участники оторвались от внуков, детей и занимались подготовкой. Мы выбирали, чтобы человек был универсалом. Мог показать себя в нескольких видах спорта. В прошлом году мы были 15-ми, а в этом рассчитываем на более высокое место, - отметил старший тренер сборной команды Сахалинской области команды Владимир Забелин.
Церемония открытия пройдет 24 августа, а закрытие спартакиады запланировано на 27 августа. Домой сахалинцы вернутся 31 августа.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 11:00 14 Августа Автобусный маршрут № 21 будет ездить по-другому в Южно-Сахалинске
- 12:00 15 Августа В Яблочном автомобилист сбил пешехода и скрылся
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
- 12:00 16 Августа Пересечение улиц Вокзальной и Буюклы закроют в Южно-Сахалинске 18 августа
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?