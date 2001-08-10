Островные пенсионеры отправились на спартакиаду России

Сахалинцы отправились на VI Спартакиаду пенсионеров России. Она состоится в Уфе и соберет семьсот участников из 76 регионов и 7 зарубежных стран, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Представлять островной регион будет команда из десяти спортсменов. Представителям Холмска, Корсакова и Южно-Сахалинска предстоит поучаствовать в соревнованиях по нескольким видам спорта: дартсу, легкой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе, настольному теннису, шахматам и комбинированной эстафете.

- Начали готовиться с ноября. Впервые у нас была такая серьезная подготовка. Тренировки проводили почти каждый день. Все участники оторвались от внуков, детей и занимались подготовкой. Мы выбирали, чтобы человек был универсалом. Мог показать себя в нескольких видах спорта. В прошлом году мы были 15-ми, а в этом рассчитываем на более высокое место, - отметил старший тренер сборной команды Сахалинской области команды Владимир Забелин.

Церемония открытия пройдет 24 августа, а закрытие спартакиады запланировано на 27 августа. Домой сахалинцы вернутся 31 августа.