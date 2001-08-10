"Сахалин" стал вторым на зональном первенстве России по футболу

Зональный этап первенства России среди профессиональных футбольных клубов и спортивных школ завершился в Южно-Сахалинске. Путевку на финал соревнований оспаривали три команды - «СКА-Хабаровск», «Луч» из Владивостока «Сахалин». Они сыграли по два матча, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Турнир начался с ничьей в игре между «СКА-Хабаровск» и «Лучом» (2:2). Затем «Сахалин» забил два безответных гола в ворота хабаровчан. Первый круг завершали «Сахалин» и «Луч», не сумевшие открыть счет.

Затем «Луч» и «Сахалин» нанесли поражение «СКА-Хабаровск» (4:1 и 2:1, соответственно). Таким образом, судьба титула сильнейшего решалась в очном споре между футболистами из Южно-Сахалинска и Владивостока. Причем, хозяев поля устраивала даже ничья.

В середине первого тайма гости вышли вперед после точного удара Путенко. «Сахалин» имел возможность сравнять счет, но мяч после опасного удара приняла на себя крестовина. После перерыва «Луч» сумел забить еще два гола. Оба раза отличился Дмитрий Бегун, удачно исполнивший штрафные удары.

В конце команда из Приморья не реализовала пенальти: голкипер «Сахалина» Андрей Ковальчук поймал мяч после того, как форвард соперника исполнил удар явно по-пижонски. В итоге «Луч» праздновал победу со счетом 3:0, которая принесла ему золотые медали.

- Начинали мы тяжело и неуверенно. Как выяснилось в общении с нашими лидерами, у них присутствовало чрезмерное волнение. Из-за этого первые два тура у нас игра получилась не с тем напором, не с той уверенностью, как хотелось бы. А потом все стало в свое русло. Во втором круге мы внесли коррективы, кое-кого поменяли, кое-что перестроили. На решающую игру ребята сконцентрировались и показали все, на что способны, - сказал тренер «Луча» Роман Мельник.

Положение команд:

«Луч» (Владивосток) – 8 очков. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 7 очков. «СКА-Хабаровск» - 1 очко.

На церемонии закрытия все участники получили дипломы, медали и кубки. Лучшим бомбардиром первенства стал Дмитрий Бегун («Луч»). Лучшими игроками были признаны Никита Романюк («СКА-Хабаровск»), Илья Болотов («Луч»), Юрий Дементов («Сахалин»).

- За счет очень хороших действий в первой игре с Хабаровском, во втором туре на фоне эмоционального подъема была абсолютно равная игра с «Лучом». Могли, конечно, использовать свои эпизоды и добиться ключевой победы. Жаль, что не получилось. А дальше тренеры «Луча» присмотрелись к нашей игре, и внесли коррективы в действия своих подопечных. Их стратегия и привела к успеху во втором круге. Они перекрыли опасные направления наших атак, отряжали по два игрока на нашего самого опасного нападающего. Ну и, конечно, сегодня нам не хватило сил после вчерашней тяжелой игры с Хабаровском. У «Луча» было гораздо больше времени на отдых. Это тоже сыграло свою роль, - подвел итог генеральный директор ОГАУ «ФК «Сахалин» Евгений Крючков.