Областной турнир по конкуру пройдет в Новоалександровске

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на соревнования по конкуру. Кубок области в этом виде спорта разыграют в КСК «Аристократ» ‪25 августа. Начало в 11:00, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу региональной федерации конного спорта.

Участие в соревнованиях примут около 50 спортсменов из конноспортивных клубов: «Аристократ», «Золотой мустанг», «Анива», «Фри Ран», ОГАУ «ЦТВС». А оценят их мастерство эксперты из Москвы и Владивостока.

Впервые за всю историю развития конного спорта на Сахалине, всадники и лошади попытаются преодолеть квалификационные маршруты высотой препятствий 120 сантиметров, отмечают организаторы.

Помимо основной – спортивной программы, на площадках организуют мастер-классы по гончарному мастерству и кузнечному делу, проведут чайную церемонию. Развернут фото-зону в русском народном стиле. Та что, если интересы в семье разделятся, здесь занятие по душе найдет каждый.

Кроме того, зрители смогут отведать традиционную русскую кухню.