Турнир по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова пройдет на Сахалине
В предстоящую субботу, 24 августа, в Южно-Сахалинске состоится традиционный турнир по мини-футболу. Он посвящен памяти экс-главы Сахалинской области Игоря Фархутдинова и его коллег, погибших в авиакатастрофе 20 августа 2003 года. Участниками состязаний станут ветераны возрастной группы «50+», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.
- Это традиционные соревнования. Они проводятся с 2004 года. Мы ожидаем, что в этот раз участниками станут команды из Долинска, Корсакова, Невельска, Поронайска, Холмска и Южно-Сахалинска, - пояснили в сахалинской федерации футбола.
По словам организаторов, состав команды состоит из вратаря и пяти полевых игроков. Формат матча – 2 тайма по 15 минут.
Мероприятие пройдет на стадионе «Космос». На 10:25 намечена торжественная церемония открытия соревнований. Игры начнутся в 10:30.
Посмотреть на игры приглашают всех желающих. Вход свободный.
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