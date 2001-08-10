Турнир по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова пройдет на Сахалине

В предстоящую субботу, 24 августа, в Южно-Сахалинске состоится традиционный турнир по мини-футболу. Он посвящен памяти экс-главы Сахалинской области Игоря Фархутдинова и его коллег, погибших в авиакатастрофе 20 августа 2003 года. Участниками состязаний станут ветераны возрастной группы «50+», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

- Это традиционные соревнования. Они проводятся с 2004 года. Мы ожидаем, что в этот раз участниками станут команды из Долинска, Корсакова, Невельска, Поронайска, Холмска и Южно-Сахалинска, - пояснили в сахалинской федерации футбола.

По словам организаторов, состав команды состоит из вратаря и пяти полевых игроков. Формат матча – 2 тайма по 15 минут.

Мероприятие пройдет на стадионе «Космос». На 10:25 намечена торжественная церемония открытия соревнований. Игры начнутся в 10:30.

Посмотреть на игры приглашают всех желающих. Вход свободный.