Сахалинский

Часовой марафон приседаний состоится на сахалинском «Горном воздухе». Он пройдет 25 августа в рамках занятий по общей физической подготовке, которые проходят на комплексе еженедельно, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

Участники марафона на протяжении часа будут в произвольной форме выполнять упражнение «Приседание». Перед этим профессиональный тренер Андрей Мирошников проведет разминку.

- Мы занимаемся здесь каждое воскресенье. Специально для жителей с 10:00 до 10:20 сделали бесплатным подъем на канатной дороге. У нас приходят родители с детьми, пожилые люди. Все выбирают нагрузку для себя. В этот раз мы решили поэкспериментировать и сделать марафон одного упражнения, - рассказал тренер-общественник Андрей Мирошников.

Старт марафона в 10:30. Кроме занятий его участников ждет вкусный чай и плов, а также подарки от спонсоров события. Кроме этого, каждый участник марафона получит фотомагнит.