Островитянка стала призером Кубка мира по мас-рестлингу

Кубок мира по мас-рестлингу состоялся в узбекистанском городе Алмалык. Он собрал около 200 спортсменов из пятнадцати стран. В числе участников была сахалинка Анастасия Плотникова, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Спортсменка выступала в боях весовой категории 55 килограммов. Девушка одержала победу в трех схватках и заняла третье место.

- В первом бою Анастасия сражалась с действующей чемпионкой мира Натальей Черноградской. Не удалось ее одолеть, но борьбу провели достойно. Психологически спортсменка была готова. Дальше мы уже боролись за второе-третье место. Еще с пятерыми противниками сражалась, - делится тренер спортсменки Евгений Борозна. – Анастасия – сильная спортсменка. Она уже является мастером спорта России и сейчас стремиться выполнить норматив мастера спорта международного класса. Технически не хватает практики на таких турнирах. Сегодня конкуренции на Сахалине для нее нет, а в России только - Наталья Черноградская.

Сейчас девушка активно готовится к следующим стартам. В планах – отправиться на всемирные игры кочевников, которые пройдут в начале сентября в Кыргызстане.