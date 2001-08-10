Теннисисты Южно-Сахалинска сразятся за Кубок мэра

Традиционные соревнования по большому теннису на Кубок мэра пройдут в Южно-Сахалинске. С 27 августа по 8 сентября на теннисные корты городского парка и спортивного комплекса «Гидрострой» выйдут спортсмены трех возрастных категорий: от 6 до 9 лет, от 9 до 18 лет и старше 19 лет. Состязания пройдут в одиночном и парном разряде, передает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Для участия в турнире необходимо до 25 августа подать заявку на сайте www.realtennis65.ru или заполнить ее на стойке администратора в спортивном комплексе «Гидрострой» (пер. Алтайский, 11). Также обязательно наличие медицинской справки и свидетельства о страховании.

Жеребьевка среди участников состоится 26 августа в 13:30 на кортах городского парка.

Подробную информацию можно уточнить на сайте департамента по делам молодежи спорту и туризму, либо по телефону 8 (4242) 55-11-26.