Юная сахалинка установила четыре рекорда по пулевой стрельбе

Личный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия завершились в Казани. В них поучаствовали больше 250 спортсменов из 45 регионов страны, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Сахалинскую область на состязаниях представили спортсменка Ольга Аверкина и ее тренер Геннадий Лаптев. Девушка соревновалась с сильными конкурентами: в списке участников были 50 мастеров международного класса и более 100 мастеров спорта.

Состязания длились несколько дней. Сахалинке не удалось занять призовые места, однако она побила сразу четыре рекорда островного региона.

- В начале первого соревновательного дня Ольга Аверкина располагалась в лидирующей группе, но затем опыт и мастерство членов сборной команды России решило исход спортивной борьбы в пользу "сборников". На следующий соревновательный день Ольга установила сразу три рекорда Сахалинской области. В сумме, в стрельбе лежа и стрельбе стоя, улучшив прежнее достижение на 14 очков. Кроме этого, спортсменка установила рекорд области в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки, улучшив прежнее достижение томаринской спортсменки Софьи Ким на 15 очков. Теперь Ольге принадлежат все рекорды Сахалинской области в стрельбе из винтовки среди женщин, - отметил тренер спортсменки Геннадий Лаптев.

Впереди у Ольги Аверкиной выступление на первенстве России на этом же стрелковом комплексе, которое завершит двухмесячный период подготовки и выступления юной спортсменки.