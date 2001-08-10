Юная сахалинка установила четыре рекорда по пулевой стрельбе
Личный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия завершились в Казани. В них поучаствовали больше 250 спортсменов из 45 регионов страны, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Сахалинскую область на состязаниях представили спортсменка Ольга Аверкина и ее тренер Геннадий Лаптев. Девушка соревновалась с сильными конкурентами: в списке участников были 50 мастеров международного класса и более 100 мастеров спорта.
Состязания длились несколько дней. Сахалинке не удалось занять призовые места, однако она побила сразу четыре рекорда островного региона.
- В начале первого соревновательного дня Ольга Аверкина располагалась в лидирующей группе, но затем опыт и мастерство членов сборной команды России решило исход спортивной борьбы в пользу "сборников". На следующий соревновательный день Ольга установила сразу три рекорда Сахалинской области. В сумме, в стрельбе лежа и стрельбе стоя, улучшив прежнее достижение на 14 очков. Кроме этого, спортсменка установила рекорд области в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки, улучшив прежнее достижение томаринской спортсменки Софьи Ким на 15 очков. Теперь Ольге принадлежат все рекорды Сахалинской области в стрельбе из винтовки среди женщин, - отметил тренер спортсменки Геннадий Лаптев.
Впереди у Ольги Аверкиной выступление на первенстве России на этом же стрелковом комплексе, которое завершит двухмесячный период подготовки и выступления юной спортсменки.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 12:00 15 Августа В Яблочном автомобилист сбил пешехода и скрылся
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
- 12:00 16 Августа Пересечение улиц Вокзальной и Буюклы закроют в Южно-Сахалинске 18 августа
- 18:00 16 Августа Свыше 600 инвалидов ежегодно ищут работу на Сахалине
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?