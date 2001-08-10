Лучших юных шахматистов выявят в Южно-Сахалинске
Сегодня в Южно-Сахалинске стартовал детский турнир по классическим шахматам «Кубок АО «Гидрострой». Участниками состязаний стали 54 юных шахматиста из Вахрушева, Поронайска, Холмска и областного центра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.
- Турнир пройдет в двух возрастных группах: 2008 г.р. и младше, 2007 г.р. и старше. В младшей группе играют 38 шахматистов, в старшей – 16. Мальчики и девочки участвуют вместе, но зачет у них отдельный. Всего запланировано 9 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 1 час на партию + 30 секунд за каждый ход. Компания-спонсор учредила очень хорошие призы (ноутбук, смартфоны, планшеты и т.д.), так что у участников есть весомый стимул проявить себя. Кроме того, все шахматисты уже получили памятные сувениры (футболки и бейсболки) от организаторов, - говорят в сахалинской шахматной федерации.
Впереди у ребят девять партий. Их ждут дебютные сюрпризы, неожиданные комбинации, тонкие эндшпильные ходы и красивые жертвы.
Победителей и призеров определят 29 августа.
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