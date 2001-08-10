Ветераны из Долинска стал победителями турнира по мини-футболу памяти Фархутдинова
Традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти экс-губернатора Игоря Фархутдинова и руководящих работников Сахалинской области, погибших в авиакатастрофе 20 августа 2003 года, прошёл в областном центре. Участниками состязаний были стали возрастной группы «50+», команды: «Восток» (Долинск), «Ветеран» и «Авиатор» (обе - Южно-Сахалинск), сборные Невельска и Холмска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
- Спасибо организаторам, что помнят отца и каждый год проводят этот турнир на хорошем уровне. Вам спасибо, что нашли мотивацию прийти играть в такую погоду, проявить себя. Каждому желаю хорошей игры, обилия голов, вратарских спасений и просто прекрасных моментов!, – напутствовал участников Максим Фархутдинов.
Турнир прошел по круговой системе. Каждая из команд сыграла по четыре матча. Формат игры – 2 тайма по 15 минут.
Победитель определился в заключительном туре в игре между «Востоком» и «Ветераном». «Ветеран» этому времени потерял очки, сыграв вничью с Холмском, а вот «Восток» лидировал со 100-процентным результатом. Футболистов «Ветерана» устраивала только победа. Однако «Восток» оказался явно сильнее, одолев соперника со счетом 6:1.
- Таким образом, победителем турнира стал «Восток», который сохранил титул сильнейшего, завоеванный в прошлом году. «Ветеран» остался на втором месте, а бронзу завоевали футболисты из Невельска, - подвел итог председатель Сахалинской областной федерации футбола Алексей Абакумов.
Положение команд:
- «Восток» (Долинск) – 12 очков;
- «Ветеран» (Южно-Сахалинск) – 7 очков;
- Невельск – 6 очков;
- Холмск – 4 очка;
- «Авиатор» (Южно-Сахалинск) – 0 очков.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
12:15 22 Августа Антибиотики нашли в сахалинской говядине
12:05 20 Августа Южносахалинцев приглашают на экскурсию по площади Славы
- 11:45 22 Августа Островным пенсионерам расскажут, как бесплатно съездить на отдых
- 11:20 23 Августа Сахалинцы могут получить пенсионные накопления умерших родственников
16:00 30 Июля Сахалинцев зовут на выставку из цикла «Гении одной эпохи»
10:30 5 Августа Сахалинцам предлагают показать своё видение мира через объектив камеры
10:44 6 Августа Жителям Сахалина покажут художественные сокровища России
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?