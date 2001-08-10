Ветераны из Долинска стал победителями турнира по мини-футболу памяти Фархутдинова

Традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти экс-губернатора Игоря Фархутдинова и руководящих работников Сахалинской области, погибших в авиакатастрофе 20 августа 2003 года, прошёл в областном центре. Участниками состязаний были стали возрастной группы «50+», команды: «Восток» (Долинск), «Ветеран» и «Авиатор» (обе - Южно-Сахалинск), сборные Невельска и Холмска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

- Спасибо организаторам, что помнят отца и каждый год проводят этот турнир на хорошем уровне. Вам спасибо, что нашли мотивацию прийти играть в такую погоду, проявить себя. Каждому желаю хорошей игры, обилия голов, вратарских спасений и просто прекрасных моментов!, – напутствовал участников Максим Фархутдинов.

Турнир прошел по круговой системе. Каждая из команд сыграла по четыре матча. Формат игры – 2 тайма по 15 минут.

Победитель определился в заключительном туре в игре между «Востоком» и «Ветераном». «Ветеран» этому времени потерял очки, сыграв вничью с Холмском, а вот «Восток» лидировал со 100-процентным результатом. Футболистов «Ветерана» устраивала только победа. Однако «Восток» оказался явно сильнее, одолев соперника со счетом 6:1.

- Таким образом, победителем турнира стал «Восток», который сохранил титул сильнейшего, завоеванный в прошлом году. «Ветеран» остался на втором месте, а бронзу завоевали футболисты из Невельска, - подвел итог председатель Сахалинской областной федерации футбола Алексей Абакумов.

Положение команд: