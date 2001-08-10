Островные наездники сразились в конкуре

Кубок Сахалинской области по конкуру прошел в Новоалександровке 25 августа. В этом году число команд возросло до шести. На старт вышли хозяева соревнований, конноспортивный клуб «Аристократ», а также «Золотой мустанг», «Анива», ЦТВС, «Фри Ран» и команда частных коневладельцев, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой региональное минспорта.

Соревнования такого уровня прошли в островном регионе впервые. На них с материка специально была приглашена квалифицированная судейская коллегия. К старту допустили 50 конноспортивных пар. В конкуре используется именно такое обозначение, лошадь со спортсменом считается за единое целое. Маршруты выстроили по трем высотам - 100, 110 и 120 сантиметров. Последняя на Сахалине ставится впервые.

- На самом деле так высоко жокеи в нашем регионе еще не прыгали. Планка в 120 сантиметров дебютирует на Кубке Сахалинской области. Погодные условия внесли свои коррективы, однако будем держать кулачки за наших всадников, это на самом деле очень тяжелая высота, - поддержала спортсменов президент федерации конного спорта Сахалинской области Татьяна Литвинова.

Маршрут представляет собой своеобразную полосу из десяти препятствий, однако прыжков в зачет жокеям идет одиннадцать. Почему? Все просто, один из барьеров на конкурном слэнге называется «двойная система». Его прохождение засчитывается за два прыжка. Главный судья соревнований, судья всероссийской категории Юлия Хрипченкова высоко оценила организаторские усилия сахалинцев.

- Я на Сахалине четвертый раз. Больше года наблюдаю за местными спортсменами. Безусловно, их уровень растет. Примечательно, что и островные тренеры постоянно чему-то учатся. Регулярно проводятся судейские семинары, мастер-классы с приглашенными спортсменами и ряд других мероприятий, направленных на повышение квалификации, которые посещают ваши специалисты. Они приносят свои плоды и за счет них растет уровень как тренеров, так и спортсменов, - отметила Юлия Хрипченкова.

Соревнования получились захватывающими. Анастасия Жураковская уверенно, прыжок за прыжком, препятствие за препятствием, шла к «золоту» на своем Тарзане. В один из трудных моментов прохождения маршрута всадницу повело, и зрители замерли в ожидании жесткого падения на грунт. Удержаться Насте в седле помог именно конь, отношения с которым поначалу не складывались.

- Конь сам все сделал, в принципе. Он понял, что либо собьет препятствие, либо вообще остановится, и решил меня вытащить. За счет своих сильных задних ног вытолкнул и себя, и меня заодно (смеется). С Тарзаном я работаю только на соревнованиях, второй год пытаюсь найти с ним общий язык. Доходило даже до истерики, сегодня все прошло намного лучше, - радовалась после финиша наездница.

По итогу, Жураковская прошла маршрут за 43 секунды и получила заветный приз. Тарзан также получил свою почетную розетку, но коня больше радовала свежая трава в окрестностях ипподрома, которой он активно питался, восстанавливая силы после тяжелых соревнований.

У взрослых победу одержала тренер по конному спорту ЦТВС Мария Третьякова. Ее воспитанники активно фотографировались со своим наставником, прессе пришлось даже немного подождать, пока каждый ребенок не сделал памятный снимок.

- Маршрут довольно легкий, но его усложнил дождь - ехать по нему было скользко и страшно. На тренировке случилось падение, однако на самих стартах нам с Боливией удалось пройти дистанцию без происшествий. И я молодец, и кобыла молодец (смеется), - рассказала Мария.

Итоги соревнований подвел министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков. Он отметил, что активное развитие конного спорта на острове началось недавно, однако успехи у местных жокеев уже есть и задел на будущее сделан. Такие соревнования как областной кубок по конкуру выполняют две очень важных миссии: прогресс уже выступающих спортсменов и популяризация конного спорта для тех, кто только планирует в него прийти.

- Это большие и очень серьезные соревнования, которые проводятся уже не первый раз. С каждым годом видно, как ребята все больше прогрессируют в своих результатах. Кубок значительно прирос в качестве и в количестве участников, - подчеркнул министр.

В командном зачете кубка Сахалинской области по конкуру победу одержал конноспортивный клуб «Золотой мустанг». В индивидуальных дисциплинах список победителей выглядит следующим образом. На классическом маршруте с учетом времени и высотой препятствий 90 см лучшими стали Ирина Альтгаузин в детском зачете, Эвелина Володина в юниорском и Виктория Барсукова у взрослых.

Дисциплина «Классический маршрут с перепрыжкой» с высотой препятствий 110 сантиметров принесла золотые медали следующим спортсменам: Анастасия Мурзина (детский зачет), Арина Черкасова (юниорский), а во взрослом первенствовал опытнейший жокей Владимир Еремин. Он занял первую строчку пьедестала и в дисциплине «Классический маршрут с учетом времени» с высотой препятствий 80 сантиметров. Также лучшими в ней стали Ирина Альтгаузин в детской возрастной категории и Татьяна Каманицына у юниорок. Она же опередила всех по общему зачету в аналогичной дисциплине, но с высотой препятствий 70 сантиметров.

«Классический маршрут с перепрыжкой» на высоте барьеров в 100 сантиметров принес «золото» Анастасии Жураковской и Марии Третьяковой. В приятной компании с ними оказалась Анастасия Мурзина с лучшим временем в детском зачете.

Кульминацией кубка Сахалинской области по конкуру стала дисциплина «Классический маршрут с перепрыжкой», где барьеры были установлены на высоте в 120 сантиметров – так высоко островные наездники еще никогда не прыгали. Исторические победы одержали Анастасия Мурзина по детской возрастной категории и Арина Черкасова у юниоров.

Главный приз соревнований - золото в самой престижной дисциплине - завоевал Николай Игнатов на Эльсиде. Он является воспитанником анивского конноспортивного клуба и этим уже выиграл Кубок губернатора Сахалинской области. Теперь в его копилку добавился еще один трофей.