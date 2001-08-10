Японские дзюдоисты приедут на Сахалин
Открытый турнир по дзюдо среди юношей состоится в областном центре. Он пройдет в учебно-тренировочном центре «Восток» 31 августа, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского министерства спорта.
Соревнования посвятили приезду на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро. Раньше он уже был на острове - в 1923 и 1930 годах. Кано Дзигоро поучаствовал в открытии Дома Культуры в Южно-Сахалинске и внес большой вклад в развитие дзюдо на островах. Первый турнир памяти мастера провели в 2014 году.
В этом году соревнования пройдут в шестой раз. Их участниками станут около 150 спортсменов из Японии и России. На Сахалин приедут представители Магаданской области и Республики Саха (Якутия).
Кроме состязаний, участников ожидают мастер-классы, которые проведут тренеры из Японии.
- Общение с родоначальниками дзюдо - это главное ради чего сюда едут спортсмены из других регионов страны. Японцы - лучшие дзюдоисты, поэтому поучиться у них хочет каждый спортсмен. Тренеры проведут два мастер-класса: перед соревнованиями и после, - отметил президент федерации дзюдо Сахалинской области Александр Кардаш. – Сейчас в Токио проходит Чемпионат мира по дзюдо. Мы смотрим все нововведения, тенденции. О них спросим мастеров, когда они приедут к нам. Японцы всегда нам готовы подсказать, что нужно поправить, где сменить тему, уклон. Это очень ценно.
Открытие турнира состоится в 10:30. Вход свободный.
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