Соревнования по женскому футболу завершились в Южно-Сахалинске
Региональные соревнования по футболу «6 на 6» среди женских команд завершились в Южно-Сахалинске На победу претендовали шесть коллективов - «Сахалиночка» (Южно-Сахалинск), «Венера» и ДЮСШ-2 из Ноглик, «Океан» из Невельска, «Ювента» из Ново-Александровска и «Атлант» из Лугового. Они сыграли по круговой системе, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.
В итоге первое место заняла «Сахалиночка». Она сыграла вничью с «Океаном» (0:0) и выиграла с минимальным счетом у «Ювенты» (1:0).
- Обладатель золотых медалей был определен в заключительном матче турнира между «Венерой» и «Сахалиночкой». Футболисток из Ноглик устраивала даже ничья, а «Сахалиночке» нужно было побеждать. Команда из островной столицы с этой задачей справилась. Результат матча – 3:0 в ее пользу. «Венера» осталась на втором месте, а третьим призером стал «Океан», - говорит Алексей Абакумов.
Итоги турнира:
1. «Сахалиночка» - 13 очков;
2. «Венера» - 12 очков;
3. «Океан» - 10 очков;
4. «Ювента» - 6 очков;
5. «Атлант» - 3 очка;
6. ДЮСШ – 0 очков.
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