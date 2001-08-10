Турнир по пейнтболу пройдет в Ногликах

IV этап Кубка Сахалинской области «ПРО ШАР» по пейнтболу состоится в Ногликах. Он соберет около 70 спортсменов-любителей, которые будут соревноваться командами в формате 5х5 и 3х3. Спортсменов разделят на три дивизиона: Д3, Д4 и Д4 (новички).

- Это последний заключительный этап Кубка области. Я думаю, что среди новичков будет борьба за 1 место между командами из Корсакова и Южно- Сахалинска. В дивизионе Д4 лидирует команда «Север», но амбиции команды «ДОСААФ» и «Энерджи» большие, победа над «Севером» им очень нужна, поэтому тоже будет напряженная и интересная игра, - отметил президент федерации пейнтбола Сахалинской области Квон Сан Те. - Впереди ещё будет Чемпионат области, куда в основном все и готовятся. Он пройдет 28 сентября в Южно-Сахалинске.

Соревнования пройдут 31 августа на стадионе «Нефтяник». Начало в 9:30, торжественное открытие в 12:30. Вход свободный, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.