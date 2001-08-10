Сахалинские футболисты завершили гостевую серию в Барнауле победой

Матчи шестого тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона (зона «Восток») прошли в Барнауле. Накануне, 28 августа, «Сахалин» в гостях противостоял «Динамо-Барнаул», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалинской области.

Для островитян это была заключительная игра пятиматчевого гостевого турне. Предыдущие четыре матча принесли «улов» в виде четырех очков. «Сахалин» начал сезон с победы в Иркутске (1:0), затем последовали ничья в Чите (0:0), а также поражения в Новосибирске (1:3) и Омске (0:2).

Мягко говоря, это не совсем то, к чему привыкли взыскательные островные болельщики, разбалованные успехами последних лет. К примеру, в сезоне 2018-2019 года «Сахалин» проиграл всего один матч, тогда как сейчас – уже два. Словом, победа была нужна если и не как воздух, то очень и очень сильно.

«Динамо-Барнаул», в свою очередь, старается реабилитироваться перед болельщиками за предыдущий сезон, когда команда одержала всего лишь четыре победы. Это клубный антирекорд, который все хотели бы забыть. В этом сезоне у алтайских футболистов уже было две победы. Естественно, что они мечтали о третьей.

Букмекеры, кстати, называли фаворитом матча хозяева поля. Понять их можно. «Сахалин» проиграв два предыдущих матча. Но, как говорится, любая серия когда-нибудь заканчивается. Почему бы ей было закончиться не в Барнауле? Тем более что поражение могло отбросить гостей на последнюю строчку турнирной таблицы.

Игра началась без раскачки, и уже в первые пять минут команды обменялись угловыми. Более опасным был розыгрыш у «Динамо-Барнаул», после которого мяч попал в перекладину ворот «Сахалина».

Гости ответили опасным штрафным, назначенным за грубую игру против Евгения Духнова, в исполнении Евгения Матрахова: мяч просвистел рядом со штангой.

На 24-й минуте хозяева поля подали еще один опасный угловой, и Максиму Счастливцеву пришлось в падении отражать удар Максима Аксенова.

Через 9 минут реальный момент для взятия ворот был уже у «Сахалина», но Евгений Духнов из убойной позиции послал мяч над перекладиной. Этому предшествовал рывок Матрахова по правому краю и перевод мяча на противоположный фланг.

Через пару минут хозяева поля убежали в атаку «3 на 3», которую завершал мощный выстрел Аксенова и «сэйв» Счастливцева. В ответной атаке «Сахалин» попал в штангу.

По такой игре было понятно, что без забитых мячей дело не обойдется. Так оно и получилось. На 56-й минуте «Сахалин» перехватил мяч на своей половине поля, Матрахов отпасовал его Коломыцу, тот нашел на левом фланге Дроздова. У голкипера «Динамо-Барнаул» Богдана Карюкина в этом эпизоде не было ни единого шанса спасти свои владения от гола.

В концовке игры болельщикам островной команды было немного тревожно. За 2 минуты до финального свистка арбитра Счастливцев поймал мяч после опасного удара головой буквально на «ленточке». К счастью, все обошлось, и островитяне улетели из Барнаула с тремя очками. Итог – 1:0 в пользу «Сахалина».