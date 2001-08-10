Лучших юных шахматистов выявили в Южно-Сахалинске

Открытый детский турнир по классическим шахматам «Кубок АО «Гидрострой» завершился в Южно-Сахалинске. Его участниками стали свыше 50 юных шахматистов из Вахрушева, Поронайска, Холмска и островной столицы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Турнир прошел в двух возрастных группах (2008 г.р. и младше; 2007 г.р. и старше). Всего было сыграно 9 туров по швейцарской системе с контролем времени 1 час на партию + 30 секунд за каждый ход.

Младшая возрастная группа собрала 38 участников. Напряженной борьбы за первое место здесь не получилось. Михаил Бамбизо стал выигрывать партию за партией, и в итоге показал 100-процентный результат (9 очков из 9 возможных). Второе место занял Владислав Черняев (7,5 очков). В каком-нибудь другом турнире этого вполне могло хватить для победы, но – не сейчас. В тройку призеров также пробился Егор Макаров (6,5 очков).

Лучший результат среди девочек у Таисии Дворцовой. В общем зачете Таисия была третьей (7 очков из 9). Второе место среди девочек заняла Вероника Осташко (6 очков), третье – у Алины Гон (5,5 очков).

В старшей возрастной группе играли 16 шахматистов. Стартовый отрезок лучше всех прошел Артем Хуснулгатин. Он оказался единственным, кому удалось выиграть три первые партии подряд. Затем Артем сыграл вничью с Павлом Лозовским и проиграл Максиму Кан.

Вперед вырвались Павел Лозовский и Максим Кан. Павел проиграл Николаю Семенову, а Максим и вовсе выбыл из турнира.

После первых пяти туров у Артема Хуснулгатина было 3,5 очка. В оставшихся четырех он набрал еще столько же. Итог – 7 очков из 9 возможных Всего на пол-очка от него отстал Павел Лозовский из Поронайска.

На третьем месте – Николай Семенов (6 очков), который опередил по дополнительным показателям Бориса Син (также набравшего 6 очков). ТОП-5 сильнейших замкнул Максим Кан, который не играл две заключительные партии (5,5 очков).

В этой же возрастной группе были две девушки. Обе набрали по 4,5 очка. Дополнительные показатели вывели на первое место Регину Любарскую, а Алиса Маринина осталась на втором.

Победители и призеры получили заслуженные награды, а все участники турнира – памятные дипломы, отмечают в ведомстве.