Южносахалинцев приглашают отжаться сто раз

В предстоящее воскресенье, 1 сентября, на сахалинском "Горном воздухе" состоится занятие в рамках проекта «Здоровье в порядке, спасибо зарядке». Напомним, каждую неделю островитяне бесплатно посещают занятия по общей физической подготовке, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Вход на занятия свободный. В этот раз сахалинцы сделают 120 отжиманий. Выполнять упражнение они будут под пристальным взглядом тренера Андрея Мирошникова.

- Все довольно просто: после хорошей разминки, в течении 20 минут, все участники будут выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лёжа темпом 1 раз в 10 секунд. Это спокойный темп, который подойдет для людей разного возраста и уровня подготовки. Регистрация для участия не нужна. Просто приходите и проверьте свои силы вместе с нами, - поделился тренер-общественник Андрей Мирошников.

Начало зарядки в 10:30. Отметим, что подъемы на канатной дороге с 10:00 до 10:20 будут бесплатными.

Узнать подробности можно по телефону 8-914-642-47-33.