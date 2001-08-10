Более 170 спортсменов приняли участие в международном турнире по дзюдо

VI открытый турнир по дзюдо среди юношей, посвящённый приезду на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро, состоялся в областном центре. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Соревнования проходили на базе УТЦ «Восток» и собрали 174 юных участника. Честь нашей страны отстаивали Сахалинская и Магаданская области, а также Республика Саха (Якутия). Японская сторона выставила новый состав команды, который ещё ни разу не участвовал в международных соревнованиях.

- Эти соревнования показывают уровень мастерства как спортсменов, так и тренеров. Для японских детей, занимающихся дзюдо, практически нет возможности выступать на международных состязаниях. Сахалинский турнир чуть ли не единственный, где могут участвовать наши юные спортсмены. Более того, вернувшись с соревнований к себе на родину, наши дзюдоисты начинают заниматься дзюдо с большим усердием и занимать призовые места на местном уровне, - отметил Хагивара Масакадзу.

Традиционно участники турнира показывают зрелищные поединки, и этот год не стал исключением. Одной из напряжённых схваток стала встреча спортсмена из Якутии Никиты Тигунцева и японца Ямада Харука. Никита занимается дзюдо 8 лет. В прошлом году выступал на Сахалине и стал третьим. Тогда с японскими дзюдоистами побороться не получилось, теперь же ему представилась такая возможность, которая привела юношу к первой победе.

- Следовал указаниям тренера и победил. Соперник был не очень сильным, видимо ему еще не хватает опыта. Впереди предстоит схватка ещё с одним японским спортсменом. Буду изучать их тактику и идти дальше, стремиться вперёд. Очень хочется выйти в финал и победить, - поделился Никита.

По результатам схваток победителями в своих весовых и возрастных категориях стали Давид Резанко (Южно-Сахалинск), Никита Герасименко (Якутия), Василий Сероштанов (Южно-Сахалинск), Хасегава Юзуки (Япония), Матсуи Матсуя (Япония), Такешита Сеина (Япония), Ян Токранов (Южно-Сахалинск), Сайит Ибраимов (Южно-Сахалинск), Нишиока Ретсуши (Япония), Максим Гусаров (Холмск), Ториуми Сотаро (Япония), Илья Талов (Александровск-Сахалинский), Александр Яриловец (Магадан), Гото Юши (Япония), Даниэль Бердикулов (Южно-Сахалинск), Мунеката Йошихари (Япония), Азирет Урушкелдиев (Южно-Сахалинск).

Среди девушек медали высшей пробы завоевали Ямаучи Рио (Япония), Канахара Нао (Япония), Валерия Жмакина (Южно-Сахалинск), Катигава Химавари (Япония), Кюнней Сивцева (Якутия), Елизавета Шамеева (Якутия), Варвара Алексеева (Якутия), Дарья Буякова (Якутия), Дарья Шутько (Холмск)

- Цель приезда спортсменов из других регионов на Сахалин не только побороться за победу, но и принять участие в мастер-классах вместе с японскими дзюдоистами, родоначальниками стиля. Также всех участников ждёт культурно-познавательная программа с экскурсиями по Сахалину, - отметил глава сахалинской федерации дзюдо и самбо Александр Кардаш.