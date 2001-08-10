Сахалинские пловцы преодолели эстафету Победы

III эстафета Победы, приуроченная к 74-ой годовщине окончания Второй Мировой войны, состоялась на Сахалине.

Как сообщили ТИА "Острова" в областном минспорта, бесстрашные пловцы из Благовещенска, Хабаровска, Алтайского края, Корсакова и Южно-Сахалинска преодолели вплавь 25 км по маршруту Корсаков – Анива. Всего в эстафете приняли участие 20 атлетов, самому старшему из которых - Галине Зеленовой около 80 лет. Женщина является ветераном холодового движения и её отец воевал за освобождение южной части Сахалина.

- Состав команды сильный, он участвовал в сложном заплыве через пролив Лаперуза, где температура воды колеблется от 5 до 16 градусов. Мы все заряжены духом Победы, поэтому нам ничего не страшно. Будем плыть по 15 минут, как и планировали. Кому-то будем давать больше отдыха, а более подготовленные смогут плыть по 20 минут, - рассказал на старте председатель президиума российского филиала Международной ассоциации ледяного плавания Александр Брылин.

Участников приветствовали Сахалинской областной Думы и министерства спорта островного региона. Они поздравили пловцов с наступающим Днём окончания Второй Мировой войны и освобождения Южного Сахалина от японских милитаристов, пожелали удачного заплыва и финиша в Анивском городском округе.

Первые 200 метров спортсмены проплыли с флагами в руках, а после приступили к масштабной эстафете.

Южносахалинцу Алексею Жданову 58 лет, плаваньем начал заниматься, когда служил на флоте. А вот в ледяных заплывах участвует с прошлого года.

- В этом году это уже третий заплыв, а эстафета Победы - вторая. Эмоции только положительные, открытая вода, интересно плыть по волнам, хотя очень тяжело. Вода комфортная для заплыва – 14-17 градусов. Заряд бодрости неимоверный! – поделился Алексей Жданов. - Готовились в бассейне, плавали на длинной дистанции от 3 до 5 км, выезжали на Тунайчу, участвовали в Сахалинском триатлоне. Подготовка была отличной.

По итогу спортсмены преодолели поставленную задачу за 5,5 часов. За безопасностью спортсменов следили сотрудники МЧС.