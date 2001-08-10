Японские футболисты проведут на Сахалине три матча

Со 2 по 9 сентября на Сахалине будет гостить детская футбольная команда из Саппоро. Гостей ждет обширная развлекательная программа, три товарищеских матча и совместные тренировки с островными сверстниками, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного минспорта.

- Для нашего учреждения – это первый футбольный проект с клубом из Японии» Матчи международного уровня всегда вызывают высокий интерес и значимость в плане передачи футбольной информации. Мы можем увидеть, как развивается детско-юношеский футбол в Японии, отметить сильные качественные стороны в подготовке японских футболистов и, безусловно, взять что-то лучшее для внедрения в нашу тренировочную систему, - говорит генеральный директор ОГАУ «ФК «Сахалин» Евгений Крючков.

Команда юношей «Консадорэ Саппоро» в течение недели сыграет три товарищеских матча с футболистами из Корсакова и Южно-Сахалинска.

- Игры проведут в соответствии с едиными правилами игры, утвержденными Международной федерацией футбола. Продолжительность матча 2 тайма по 30 минут. В ходе матча командам разрешается неограниченная замена игроков из числа футболистов, внесенных в протокол, - пояснили в СРОО «Сахалинская областная федерация футбола».

Расписание игр (стадион «Спартак»):

04.09.2019. 16:00. «Сахалин-2005» - «Консадорэ Саппоро»;

06.09.2019. 11:00. «Водник» (Корсаков) – «Консадорэ Саппоро»;

08.09.2019. 15:00. «Сахалин-2006» - «Консадорэ Саппоро».

Помимо матчевых встреч, организаторы запланировали для гостей из Японии обширную культурную программу: поездки на море, всевозможные экскурсии и конкурсы. Кроме того, японские футболисты побывают на двух матчах ФК «Сахалин» в первенстве и Кубке России.