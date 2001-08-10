Японские футболисты проведут на Сахалине три матча
Со 2 по 9 сентября на Сахалине будет гостить детская футбольная команда из Саппоро. Гостей ждет обширная развлекательная программа, три товарищеских матча и совместные тренировки с островными сверстниками, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного минспорта.
- Для нашего учреждения – это первый футбольный проект с клубом из Японии» Матчи международного уровня всегда вызывают высокий интерес и значимость в плане передачи футбольной информации. Мы можем увидеть, как развивается детско-юношеский футбол в Японии, отметить сильные качественные стороны в подготовке японских футболистов и, безусловно, взять что-то лучшее для внедрения в нашу тренировочную систему, - говорит генеральный директор ОГАУ «ФК «Сахалин» Евгений Крючков.
Команда юношей «Консадорэ Саппоро» в течение недели сыграет три товарищеских матча с футболистами из Корсакова и Южно-Сахалинска.
- Игры проведут в соответствии с едиными правилами игры, утвержденными Международной федерацией футбола. Продолжительность матча 2 тайма по 30 минут. В ходе матча командам разрешается неограниченная замена игроков из числа футболистов, внесенных в протокол, - пояснили в СРОО «Сахалинская областная федерация футбола».
Расписание игр (стадион «Спартак»):
04.09.2019. 16:00. «Сахалин-2005» - «Консадорэ Саппоро»;
06.09.2019. 11:00. «Водник» (Корсаков) – «Консадорэ Саппоро»;
08.09.2019. 15:00. «Сахалин-2006» - «Консадорэ Саппоро».
Помимо матчевых встреч, организаторы запланировали для гостей из Японии обширную культурную программу: поездки на море, всевозможные экскурсии и конкурсы. Кроме того, японские футболисты побывают на двух матчах ФК «Сахалин» в первенстве и Кубке России.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 10:00 29 Августа Пенсионер сбил пешехода в Южно-Сахалинске
12:00 29 Августа Артисты Чехов-центра покажут новый спектакль в автобусе
10:30 29 Августа Современные жилые кварталы появятся в Южно-Сахалинске
- 13:00 30 Августа Минимальную пенсию повысили в Сахалинской области
10:30 5 Августа Сахалинцам предлагают показать своё видение мира через объектив камеры
10:44 6 Августа Жителям Сахалина покажут художественные сокровища России
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Мои острова - моё будущее
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?