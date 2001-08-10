На Кунашире впервые прошёл региональный турнир по борьбе

Региональный турнир по вольной борьбе прошел в Южно-Курильске. Его участниками стали около 50 сильнейших борцов из Анивы, Шахтерска, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.

- В последнее время в Южно-Курильском городском округе большое внимание уделяется развитию и популяризации спортивной борьбы. Сюда пригласили тренера из Дагестана, который заинтересовал борьбой местных мальчишек и подростков. Зал на тренировках забит до отказа. Еще больше зрителей приходят на соревнования. Вот и в этот раз они шумно поддерживали участников, - рассказывает главный судья соревнований старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

На церемонии открытия организаторы вручили благодарственные письма тем, без кого развитие борьбы на Южных Курилах было бы невозможным.

РОО «Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов» отметила заслуги мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко, генерального директора ООО «Исток» Сергея Федорова (будучи школьником, он занимался вольной борьбой в Южно-Курильске, сохранил любовь к этому виду единоборств на всю жизнь, а два года назад предпринял шаги по возрождению борьбы в районе), президента Ассоциации спортивной борьбы Южно-Курильского района (и по совместительству мецената) Игоря Гребенкина, тренера-преподавателя Умара Асадулаева, а также Надежды Ивашечкиной (вдова Николая Ивашечкина, который в 1970-е годы был основателем и первым тренером в секции борьбы в Южно-Курильске).

Сильнейших на турнире определили в пяти весовых категориях. В весе до 57 кг победил Санжай Дамбаев из Южно-Курильска. В категории до 65 кг первенствовал Бадмажап Яглинов из Анивы. Владимир Буянтуев (Южно-Сахалинск) стал лучшим в категории до 74 кг. Южнокурильчанин Магомед Шапанов принимал поздравления с победой в весе до 86 кг. А в весе до 97 кг не было равных Шамилю Нажмудинову (Южно-Курильск).

- Соревнования проходили при поддержке Минспорта Сахалинской области и РОО «Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов» (президент Михаил Строков). Впервые в истории состязания получили статус региональных. Это очень важно для развития борьбы на островах! Все победители и медалисты были награждены хорошим призами. Сам турнир прошел на очень хорошем уровне, и, надеемся, ему уготована долгая жизнь, - подвел итог Александр Ваулин.