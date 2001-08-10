Итальянский кикбоксер Лука Чекетти даст мастер-класс для сахалинцев

Итальянский кикбоксер Лука Чекетти прибыл на Сахалин. Он примет участие в титульном бою по кикбоксингу, где за пояс WAKO сразится с Астемиром Борсовым.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном минспорта, схваток такого уровня Сахалин еще не видел. И россиянин Астемир Борсов, и итальянец Лука Чекетти – кикбоксеры мирового уровня. Представитель Адыгеи в январе прошлого года отстоял титул чемпиона мира в Китае. Возможно, седьмого сентября он возьмет новый пояс, но уже под эгидой престижной международной федерации WAKO. Однако настрой у уроженца Аппенинского полуострова серьезный, просто так отдавать титул он не намерен.

- Соперник по титульному бою мне достался серьезный. Мы с тренером смотрели много боев Борсова на ютубе, впитывали информацию о нем. Готовы к серьезному сопротивлению и уважаем своего противника, - подчеркнуто уважительно отозвался о своем сопернике действующий чемпион мира по версии WAKO Лука Чекетти.

Чекетти дважды отстаивал свой пояс. Сначала на домашнем ринге в Бергамо победил поляка Кшиштофа Ольшевски, а потом Лука отправился защищать титул в Испанию. Там он сразился с Тито Мачиасом и, несмотря на болеющий за соперника зал, итальянец оставил пояс у себя. Сахалинские организаторы полностью готовы к жаркой схватке двух бойцов. Однако, помимо главного боя вечера, зрителей ждет ещё немало интересного.

- Не стоит забывать, что первыми на ринг выйдут девушки. Сборная России сразится со сборной Норвегии, за нашу команду выступят Виктория Мифтеева, Алена Башмакова, Ирина Парахина, Наталья Панкова и Полина Экснер. Особое внимание зрителей хочу обратить на бой нашего сахалинского кикбоксера Игоря Литвинова, ему нужна будет поддержка родных трибун. Одним словом, будет интересно, – подытожил президент федерации кикбоксинга Сахалинской области Алексей Буторин.

Гонг к началу титульного боя за пояс по версии WAKO, в котором сразятся Астемир Борсов и Лука Чекетти, прозвучит вечером седьмого сентября на ринге, установленном в ТЦ «Восток».

Сегодня, 3 сентября, Лука Чекетти даст мастер-класс для сахалинских кикбоксёров. Мероприятие пройдёт по адресу ул. Есенина, 40. Начало в 17:00.