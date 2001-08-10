СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду приглашает детей на занятия
Сахалинская школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет набор мальчиков и девочек на новый учебный год. Прием документов будет проходить до 13 сентября.
Как отметили ТИА "Острова" в региональном минспорта, 21 сентября поступающим необходимо пройти индивидуальный отбор и сдачу контрольных нормативов (тестов) по преподаваем в учреждении видам спорта. Мероприятие состоится на стадионе «Спартак». Начало в 09:00.
Зачисление на бесплатное обучение пройдёт в срок до 11 октября.
Набор проводится в группы по следующим спортивным направлениям:
- горнолыжный спорт;
- сноуборд;
- фристайл;
- группы адаптивной физической культуры.
Перечень документов, необходимых для допуска к процедуре индивидуального отбора и зачисления:
- Заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе;
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего;
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);
- фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 2 шт.;
- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (рекомендуется).
Прием документов проходит в спортивно-методическом отделе по адресу: ул. имени А.М. Горького, 7/4 (второй этаж) в рабочее время с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13.00 до 14:00). Телефон: 8 (4242) 55-91-91 (доб.1001).
Со всей подробной информацией можно ознакомиться на сайте школы.
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