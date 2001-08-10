Победителей Кубка Сахалинской области по пейнтболу наградили в Ногликах
IV заключительный этап Кубка Сахалинской области по пейнтболу состоялся в Ногликах. За звание лучшей команды острова боролись девять команд, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного министерства спорта.
Пейнтбол хоть и не входит в олимпийскую программу, но уже прочно обосновался в программе соревнований Сахалинской области. Имитация реальных боевых действий привлекает все больше мужчин.
– Соревнования вызвали у всех положительные эмоции. Поле хорошее, с погодой повезло, полоса препятствий была выстроена на высшем уровне. Упорная борьба шла во всех дивизионах. Случались даже споры, без них не обходятся ни одни соревнования, – отметил президент региональной федерации пейнтбола Александр Квон.
Заветный кубок взяла в свое полноправное владение команда «Инвайдерс». Раньше коллектив считался островной сборной, сейчас в нем преобладают уроженцы Южно-Сахалинска. Областной кубок — это лишь разминка для них перед всероссийскими и международными соревнованиями. К примеру, Иван Прут сейчас отстаивает честь региона на соревнованиях в Канаде.
В следующем по классу дивизионе победу одержал «Север», лучшим игроком признали участника этой команды Вячеслава Алехина. Среди новичков первое место осталось за командой из Корсакова «Карапузы». Лучшим в этом дивизионе стал их игрок Фролов Егор.
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