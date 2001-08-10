Сахалинка взяла серебро первенства России по пулевой стрельбе

В Казани завершились лично-командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 19 лет. В соревнованиях приняли участие 345 спортсменов из 44 регионов страны. Сахалинскую область достойно представили Ольга Аверкина и ее тренер Геннадий Лаптев, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

Первыми на огневой рубеж вышли девушки в стрельбе из пневматической винтовки. После окончания отборочного старта наша спортсменка Ольга Аверкина стала четвертой из 112 спортсменок. Физическая и психологическая усталость не позволили ей успешно выступить во втором, заключительном старте в этот день.

Следующий, свободный от стрельбы соревновательный день позволил сахалинке отдохнуть. На отборе в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений Ольга с девятым результатом вышла в очередной круг этого упражнения. При этом она улучшила рекорд Сахалинской области в стрельбе с колена. На следующий день, в борьбе с сильнейшими девушками этого упражнения, она заняла 22-е место. Однако в сумме установила еще три островных рекорда.

В заключительный день соревнований девушки вышли на огневой рубеж в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки. Им предстояло выявить лучшего по сумме шестидесяти выстрелов. Ольга Аверкина выступала в первой смене. После стартовой серии из десяти выстрелов она расположилась на третьей позиции. От серии к серии островитянка сохраняла свою позицию.

И наконец после шестой, заключительной серии она переместилась на вторую позицию. Оставалось ждать выступления участниц второй смены, где также в стартовом протоколе значились претендентки на медаль. Однако по окончании выступлений спортсменок из второй смены, первые две позиции на табло остались без изменения. Победительницей стала Алина Ворончихина из Удмуртии. Следом за ней по сумме баллов финишировала Ольга Аверкина и «серебро» упало в копилку Сахалинской области.

Двухмесячный марафон подготовки и участия в соревнованиях завершен. Впереди у нашей спортсменки небольшой отдых, а дальше начнется подготовка к первенству России по стрельбе из пневматического оружия, отмечают в минспорта.