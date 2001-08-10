Юных сахалинцев приглашают на учёбу в СШОР восточных видов единоборств

Сахалинская спортивная школа олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области объявляет набор в группы начальной подготовки.

Как уточники ТИА "Острова" в региональном минспорта, запись детей производится по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина 254в, 2-й этаж, учебно-методический отдел. Часы приема с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), воскресенье - выходной.

Расписание занятий:

Спортивно-оздоровительные группы (4-6 лет):

- понедельник-пятница: вечер 18.30-19.15, 19.00-19.45;

- суббота: утро 11.30-12.15, день 12.00-12.45, 13.00-13.45;

Группы начальной подготовки (7 лет и старше):

- понедельник-пятница: утро 08.00-09.20, 09.00-10.20, 09.30-10.50; день 15.00-16.20, 15.30-16.50;

- суббота: утро 10.00-11.20; день 12.00-13.20, 12.30.13.50; 15.30-16.50;

- Занятия абсолютно безопасны, так как на данном этапе идет укрепление здоровья детей, обогащение двигательной сферы занимающихся и развитие основных физических качеств бойцов (быстрота, гибкость, ловкость), что в дальнейшем будет способствовать успешному овладению приемами каратэ и достижению высоких спортивных результатов, - увеют в областном министерстве спорта.

Дополнительная информация по телефону: 8 (4242) 43-10-30 и на сайте СШОР.