Юных сахалинцев приглашают на учёбу в СШОР восточных видов единоборств
Сахалинская спортивная школа олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области объявляет набор в группы начальной подготовки.
Как уточники ТИА "Острова" в региональном минспорта, запись детей производится по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина 254в, 2-й этаж, учебно-методический отдел. Часы приема с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), воскресенье - выходной.
Расписание занятий:
Спортивно-оздоровительные группы (4-6 лет):
- понедельник-пятница: вечер 18.30-19.15, 19.00-19.45;
- суббота: утро 11.30-12.15, день 12.00-12.45, 13.00-13.45;
Группы начальной подготовки (7 лет и старше):
- понедельник-пятница: утро 08.00-09.20, 09.00-10.20, 09.30-10.50; день 15.00-16.20, 15.30-16.50;
- суббота: утро 10.00-11.20; день 12.00-13.20, 12.30.13.50; 15.30-16.50;
- Занятия абсолютно безопасны, так как на данном этапе идет укрепление здоровья детей, обогащение двигательной сферы занимающихся и развитие основных физических качеств бойцов (быстрота, гибкость, ловкость), что в дальнейшем будет способствовать успешному овладению приемами каратэ и достижению высоких спортивных результатов, - увеют в областном министерстве спорта.
Дополнительная информация по телефону: 8 (4242) 43-10-30 и на сайте СШОР.
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