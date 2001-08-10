Чемпион мира по кикбоксингу Лука Чекетти провел мастер-класс для островитян

Обладатель чемпионского пояса по версии WAKO Лука Чекетти поделился своим опытом с юными сахалинскими кикбоксерами. Он показал им свои любимые приемы и комбинации, пишет ТИА "Острова" со ссыклой на пресс-службу областного министерства спорта.

Не воспользоваться приездом именитого бойца и не пригласить его поделиться мастерством с мальчишками, которые только постигают азы кикбоксинга, было бы попросту грешно. Поэтому островная федерация не упустила момент и позвала Луку Чекетти в гости. Его тренер составил для ребят специальную тренировку.

– Мы покажем ребятам базовые вещи, ничего сверхъестественного, такие как стойка, комбинации ударов, защита от них. Я считаю, что главное в кикбоксинге это техника. Боец должен быть техничным. Очень просто бить бездумно, но очень сложно бить правильно, – заключил Диего Бароне.

Однако любая тренировка начинается с пробежки. Сначала обычной, потом на корточках, а потом и передвижения спиной вперёд, которые даются ребятам тяжело. Только после такой интенсивной разминки настает черед спаррингов. Сначала Диего и Лука показывают комбинацию ударов и защиту от них, потом ребята за ними повторяют. Чекетти лично проверяет правильность движений, потому что прекрасно помнит себя таким.

– Я пришел в кикбоксинг, когда мне было семь. Это была моя мечта – стать профессиональным бойцом. Последние десять лет кикбоксинг в Италии очень сильно развивается, туда приходит все больше детей, – рассказал чемпион мира по версии WAKO Лука Чекетти.

В конце тренировки итальянец раздал автографы и сфотографировался со всеми желающего. И кажется, что многие участники мастер-класса 7 сентября будут переживать именно за улыбчивого представителя Апеннинского полуострова.