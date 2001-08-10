«СКА-Хабаровск» не пустил сахалинских футболистов в 1/16 финала
Накануне, 3 сентября, на южно-сахалинском стадионе «Спартак» состоялся матч 1/32 финала Кубка России по футболу. «Сахалину» противостоял клуб из ФНЛ «СКА-Хабаровск».
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта, стартовый состав хозяев поля был практически привычным для нынешнего сезона. Правда, за одним исключением. Вне заявки остался Никита Сурков, получивший травму.
Островитяне начали матч довольно активно. Они без особых проблем переводили игру на половину поля соперника. Правда, до остроты у ворот дело не доходило. Не доходило до них и у ворот «Сахалина». Однако на 14-й минуте в ворота хозяев поля был назначен пенальти после того, как Илья Дроздов нарушил правила на форварде гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал бразильский нападающий Патрик Круз.
После пропущенного гола сахалинцы активизировались. У них был ряд моментов, чтобы восстановить равновесие, но мяч упорно не шел в ворота.
Второй тайм вновь начался с пенальти. И вновь – в ворота «Сахалина». На этот раз приговор в исполнение привел Магомед Эльмурзаев.
До конца игры счет уже не изменился. А жаль. Шансы пройти соперника у «Сахалина» были, но воспользоваться ими не удалось. «СКА-Хабаровск» подошел к матчу несколько вальяжно, и его вполне можно было за это наказать.
- Весёлая получилась игра. Главное – результат, а как он добыт – это уже вторично. Тяжело играть с командами второй лиги. Было видно, что у наших футболистов «недонастрой». Начали хорошо - забили гол, потом вальяжность появилась. То же самое после перерыва: начали хорошо – забили второй гол, и снова вальяжность пошла. Нервная получилась игра в концовке, - сказал главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский.
- Если коротко: игра нереализованных возможностей. Были подходы, были моменты стопроцентные у ворот соперника. Не было одного – забитых мячей, - сокрушенно добавил наставник «Сахалина» Юрий Дроздов.
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