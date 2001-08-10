Юный сахалинец стал обладателем Кубка двух морей по самбо

Самый крупный в России официальный юношеский турнир по самбо под названием «Кубок двух морей» завершился в Керчи. В течении трех дней более 600 лучших спортсменов из сорока двух регионов нашей страны, ЛНР, ДНР и Германии боролись за медали и кубки турнира, а также за право представлять свои регионы на первенстве страны по самбо в Новороссийске, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского министерства спорта.

Перед началом состязаний спортсмены посетили легендарные Аджимушкайские каменоломни – святое место для всех керчан. Спортсмены и зрители почтили память павших на фронте минутой молчания и возложили к памятнику цветы.

Борьба у юношей и девушек проходила в двух возрастных группах 2004-05 г. р и 2006-08 г.р. В младшей возрастной группе победителем в весовой категории до 35 кг стал воспитанник островной СК «Дзюдокан» Илья Резников.

Категория, в которой выступал сахалинский самбист, была самой многочисленной на турнире и насчитывала 57 участников. Наш спортсмен выиграл 8 схваток. В двух из них Илья выиграл с явным преимуществом, а еще в трех одержал так называемую «чистую победу». В финале Резников смог преодолеть упорное сопротивление представителя знаменитой спортшколы «Самбо-70», призера первенства Москвы 2019 года Бодрова Ивана и занял первое место.

Напомним, что в прошлом году на «Кубке двух морей» сахалинец стал третьим и вот теперь возвращается с полуострова уже полноценным победителем турнира.