Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2019
Сегодня 14:08
66,50|73,06|57,83
Четвертый участок Компроспекта закроют на капремонт в Южно-Сахалинске
09:50, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Около 300 легкоатлетов соберёт «Анивское кольцо»

В субботу, 7 сентября, Анива отметит свой 133-й день рождения. В этот день запланирована масса мероприятий. А главным спортивным событием традиционно станет легкоатлетический кросс «Анивское кольцо-2019», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Регистрацию на него можно пройти прямо перед стартом с 8:00 до 9:30. В 9:40 пройдет торжественный парад участников. В 10:00 на главной площади города будет дан официальный старт. Еще один забег участникам предстоит в 10:40, он начнется в десяти километрах от села Петропавловское.

Предварительно заявки на участие подали порядка трёхсот участников со всей области. Помимо хозяев, на кросс приедут легкоатлеты из Охи, Ноглик, Анивы, Южно-Сахалинска, Корсакова и Долинска.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?