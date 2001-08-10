Около 300 легкоатлетов соберёт «Анивское кольцо»
В субботу, 7 сентября, Анива отметит свой 133-й день рождения. В этот день запланирована масса мероприятий. А главным спортивным событием традиционно станет легкоатлетический кросс «Анивское кольцо-2019», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Регистрацию на него можно пройти прямо перед стартом с 8:00 до 9:30. В 9:40 пройдет торжественный парад участников. В 10:00 на главной площади города будет дан официальный старт. Еще один забег участникам предстоит в 10:40, он начнется в десяти километрах от села Петропавловское.
Предварительно заявки на участие подали порядка трёхсот участников со всей области. Помимо хозяев, на кросс приедут легкоатлеты из Охи, Ноглик, Анивы, Южно-Сахалинска, Корсакова и Долинска.
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