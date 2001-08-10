Юные сахалинцы вышли на зарядку с паралимпийскими чемпионами

Зарядка с паралимпийскими чемпионами состоялась на южно-сахалинском стадионе "Спартак". Более ста детей из островных спортивных школ под руководством прославленных спортсменов и тренеров начали вчерашний день активно, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

Зарядку для юных спортсменов провели треккратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике Ольга Семенова, двукратный чемпион Паралимпийских игр по горнолыжному спорту Алексей Мошкин и чемпион Паралимпийских игр по футболу 7х7 лиц с заболеванием ЦП Андрей Куваев.

- Я уже не первый раз провожу зарядку для юных спортсменов и мне очень понравилось, что такое количество детей выбирают для себя здоровый образ жизни и занятия спортом. На Сахалине большое количество молодых спортсменов и это хороший резерв для будущего российского паралимпийского спорта, - поделилиась Ольга Семенова.

Зарядка с паралимпийскими чемпионами стала первым мероприятием в программе всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в России. Перед ее началом все участники получили памятные подарки и сувениры, отмечают в ведомстве.