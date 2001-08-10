Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2019
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12:00, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Островных гольфистов приглашают поучаствовать в турнире

Открытый чемпионат и первенство области по гольфу пройдет в селе Мицулевка Анивского района 8 сентября. Как ТИА "Острова" сообщили в областном минспорта, в чемпионате примут участие 15 взрослых спортсменов, а в первенстве – 20 ребят. Турнир пройдет по стандартной для гольфа системе правил на девятилуночном поле. Победитель определится по наименьшему количеству ударов, затраченному на прохождение лунок.

Гольфисты представят Южно-Сахалинск, Аниву, Троицкое, Ново-Троицкое. Также на турнир прибудут иностранные спортсмены. Ожидается приезд представителей ассоциации гольфа России.

Соревнования у взрослых стартуют в воскресенье в 10:00. Дети выйдут на поле на час раньше.

Организаторы приглашают принять участие в состязаниях всех желающих. Информация о турнире доступна по телефону 8-924-495-51-48.

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