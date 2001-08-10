Островитяне взяли серебро зонального этапа первенства страны по футболу

Второй круг зонального этапа первенства России среди команд юношей 2003 г.р. профессиональных футбольных клубов и спортивных школ (зона «Дальний Восток») завершился в Хабаровске. На награды турнира претендовали «СКА-Хабаровск», «Луч» (Владивосток), ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «РССШ по футболу» (Нерюнгри) и «Павино-Старт» (Владивосток), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

После первого круга, который прошел в июле, положение команд было следующим:

«РССШ по футболу» - 10 очков. «Луч» - 9 очков. «Сахалин» - 7 очков. «СКА-Хабаровск» - 3 очка. «Павино-Старт» - 0 очков.

Второй круг островитяне начали с крупной победы над «Павино-Стартом» (4:1). На 44-й минуте гол забил Павел Поздняков, на 51-й Александр Зорин, на 68-й – Шахзод Хамраев, на 79-й – Станислав Квон.

Затем «Сахалин-2003» выдал драматичный матч против «Луча». Островные футболисты дважды уступали в счете, но в итоге сумели добиться волевой победы со счетом 4:3.

- Пропустили гол уже на второй минуте. Не разобрали соперников в штрафной площадке, и игрок «Луча» закатил мяч в угол. На 16-й минуте Павел Поздняков ударом со штрафного сравнял счет. Он же через 10 минут после паса Александра Зорина вывел нас вперед – 2:1. Но на 28-й минуте мы пропустили нелепый гол по центру – 2:2. А через три минут могли пропустить еще, но Андрей Ковальчук парировал пенальти. И все же перед перерывом «Луч» забил еще один гол и повел в счете – 3:2. Вскоре после возобновления игры Андрей Зорин ворвался в штрафную и послал мяч в левый угол ворот – 3:3. А еще через три минуты отличился наш капитан Сергей Федоров, забивший четвертый гол. 4:3 – в нашу пользу! - комментирует методист отделения футбола ОГАУ «ФК «Сахалин» Виталий Шаронов.

В третьей игре сахалинцы проиграли «РССШ по футболу» (0:1), пропустив досадный гол на 8-й минуте матча. После удара со штрафного голкипер не зафиксировал мяч, а первым на добивании был игрок соперника.

В заключительной игре «Сахалин-2003» переиграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1.

- На 22-й минуте в ворота хабаровчан был назначен пенальти после того, как соперник нарушило правила в борьбе с Сергеем Федоровым. Павел Поздняков с «точки» не промахнулся. Соперник отыгрался в начале второго тайма. Но за 5 минут до финального свистка Сергей Федоров мощным ударом с линии штрафной принес нам победу – 2:1! – говорит Виталий Шаронов.

Набрав во втором круге 9 очков, «Сахалин-2003» сумел потеснить «Луч» со второй строчки турнирной таблицы и завоевал серебряные медали.

Итоги турнира: