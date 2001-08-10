Нового чемпиона мира по кикбоксингу увидел Сахалин
Одно из главных спортивных событий осени прошло накануне, 8 сентября, на южно-сахалинской базе «Восток». Женская сборная России по кикбоксингу в матчевой встрече разгромила Норвегию, а у пояса чемпиона по версии WAKO появился новый владелец. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.
Открывали вечер Виктория Мифтеева и Александра Дивина. У норвежки неслучайно абсолютно русские инициалы. Ее родители переехали на Скандинавский полуостров и выросла девушка уже там. Поединок сложился практически на равных, но в заключительном раунде Мифтеева провела по Дивиной несколько хороших серий ударов, что и, вполне возможно, повлияло на решение судей. 2:1, – победа Виктории раздельным решением.
Вторым запуском сражались Шарлотта Берг и Алена Башмакова. Наша спортсменка сразу захватила инициативу и так до финального гонга ничего сделать сопернице не позволила.
– Хорошо было бы проводить такие бои чаще, это опыт и новые впечатления. Я очень довольна своим выступлением и обстановкой в целом, – позитивно рассуждала Алена Башмакова о своей победе.
Третий бой получился, используя футбольную терминологию, на три результата. Джулиан Вольстад и Ирина Парахина на протяжении всего поединка обменивались жёсткими и эффектными ударами. Судьи решили, что в них больше преуспела норвежка.
– Я поняла, что уступила сопернице первый раунд, поэтому во втором стала действовать активнее, что, видимо, отметили арбитры на своих карточках. В целом, хотелось показать техничный и красивый кикбоксинг для публики. Я победила, а, значит, все получилось, – рассказала журналистам Джулиан Вольстад.
2:1 и где-то вдалеке замаячила интрига. В случае победы Камиллы Стрём судьба матчевой встречи решилась бы в пятом решающем бою. Задача перед нашей Эйснер стояла этого не допустить и превратить схватку Натальи Панковой против девушки с чудными инициалами Селик Дилек в простую формальность. Полина не просто справилась, а вообще не оставила ни единого шанса скандинавке.
– Я думаю, что всё у меня сегодня получилось. Бой прошел по плану, как я изначально и хотела, но нужно всегда стремиться к лучшему, – резюмировала свою победу Эйснер.
Панкова свой поединок также выиграла и поэтому по итогу норвежки проиграли разгромно – 4:1.
А дальше настал черед мужских боёв и в первом же из них на ринг вышел наш уроженец Игорь Литвинов. Зал встретил его овациями и он в ответ болельщиков не подвел. Против эффектных ударов ногами Литвинова противоядия у Рустама Балаева из Камчатского края не нашлось. Теперь сахалинцу раздают много авансов, ходят разговоры даже о включении островитянина в сборную России.
–Спешу разочаровать многочисленных поклонников Игоря, которые у него после этого вечера появились – речи о попадании в главную команду страны пока не идет. Для того, чтобы войти туда, необходимо набрать определенное количество боев, мы к этому постепенно идём, – объяснил ситуацию президент федерации кикбоксинга Сахалинской области Алексей Буторин.
Следом за Литвиновым на ринг вышли Максим Черненко и южнокореец Чоу Гванг Мин, действующий обладатель азиатского чемпионского пояса. Удержать его гостю не удалось. Трибуны «Востока» оказали Черненко мощнейшую поддержку. Максим ожидания оправдал, уверенная победа над Чоу Гванг Мином и титул чемпиона Азии как заслуженная награда.
- В июле на чемпионате Европы я занял второе место, выиграл там три боя из четырех. Времени на передышку у меня толком и не было, сразу стартовала подготовка к титульному поединку. Она прошла успешно, удалось удержать победные кондиции и одержать победу сегодня, – дал Черненко первое интервью в ранге чемпиона Азии.
Сборная России уже в октябре поедет на чемпионат мира в Турцию. Достойные в своих весовых категориях выявляются в очных поединках. Один из таких увидела и сахалинская публика. Игорю Дармешкину, которого все считали фаворитом, противостоял его тёзка Васенёв из Нижнего Новгорода. Уроженец Поволжья смог преподнести сюрприз своему противнику. Васенёв навязал Дармешкину свой вязкий стиль ведения боя и нейтрализовал удары Игоря. Поэтому титул чемпиона России по кикбоксингу уехал на берега Волги.
– Первый раунд прошел на равных, в последующих немножко добавил и это принесло победу. Спасибо тренерскому штабу за подготовку, я доволен результатом, – не скрывал радости от победы Игорь Васенёв.
В главном бою вечера за титул чемпиона мира по кикбоксингу по версии WAKO сошлись Лука Чекетти и Астемир Борсов. Итальянец перед поединком провел своеобразную маркетинговую кампанию и провел ряд мастер-классов с воспитанниками сахалинской школы своего любимого вида спорта. В результате этого, симпатии трибун разделились. Взрослые яростно поддерживали Борсова, среди них пробивались детские голоса с зарядами «Лука! Лука!». Сам бой ярким не вышел, противники изучили друг друга досконально и блокировали большинство ударов. Однако последнее слово всегда оставалось за нашим спортсменом. В каждом из раундов Борсов был чуть быстрее и точнее, что после гонга сформировало неожиданно единогласную победу Астемира. Встречай нового чемпиона, WAKO.
– В первую очередь хочу извиниться за то, что не получилось победить ярко. За это прошу прощения у своих болельщиков. Соперник выпал непростой: левша, да к тому же действующий чемпион. Удалось нейтрализовать его ударную, а я же регулярно попадал с правой, что и привело к победе, – проанализировал бой новоиспеченный чемпион мира по версии WAKO Астемир Борсов.
Победы российский спортсмен одерживает и за пределами ринга. Месяц назад он женился и поэтому не имел права расстроить свою супругу. Хочется верить, что это только первый шаг Астемира на пути к вершинам мирового кикбоксинга.
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