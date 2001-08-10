Сахалинский шахматист выполнил норму международного мастера
Международный турнир по шахматам завершился в венгерском городе Балатонель. Его участниками стали десять шахматистов из Венгрии, Индии, Молдовы и России (среди них – три международных гроссмейстера и один международный мастер). Они сыграли по круговой системе. Островной регион представлял рейтинг-лидер сахалинских шахматистов Константин Сек, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного минспорта.
- В первых трех турах я набрал всего лишь пол-очка, проиграв две партии. Хотя, по позициям должен был брать 2 очка. Сказывалось отсутствие международного опыта и волнение, также переоценка соперников. В четвёртом туре моим соперником был мастер ФИДЕ из Венгрии Борхи Марсель. Терять мне особо было нечего, и я начал играть более расковано. В итоге выиграл прямой атакой на короля. После этого мне удалось выиграть еще четыре партии. В том числе, двух международных гроссмейстеров. К сожалению последнюю партию я проиграл. В принципе, она ничего не решала. Мне просто хотелось выиграть, но где-то расслабился и пропустил удар, - рассказывает Константин Сек.
Таким образом, сахалинский шахматист набрал 5,5 очков из 9 возможных. Это позволило ему разделить 2-3 место.
- Выполнил норму международного мастера. Считаю, что сыграл нормально для первого раза. Конечно, хотел выполнить норму гроссмейстера. Буду надеяться, что получится это сделать в следующий раз, - подвел итог своего выступления Константин Сек.
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