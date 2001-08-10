Лучших теннисистов выявили в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске подвели итоги традиционных соревнований по теннису на кубок мэра Южно-Сахалинска. В течение десяти дней более 120 спортсменов боролись за звание сильнейшего на теннисных кортах городского парка культуры и отдыха. Соревнования проходили в пяти возрастных категориях с участием теннисистов от 9 лет и старше, передает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию областного центра.

Напряженными вышли финальные встречи сильнейших спортсменов. В категории «юноши до 19 лет», несмотря на разницу в возрасте в 7 лет, юный Платон Арустамов оставил позади своего старшего оппонента Семена Якушева. Оба за победу боролись настойчиво, поэтому следующая встреча за первое место среди «мужчин старше 19 лет» завершилась уже в темноте при свете спортивных софитов.

На торжественной церемонии награждения с приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- Не смотря на то, что на улице уже практически ночь, я вижу ваши светящиеся счастьем лица. Это говорит о том, что вы заряжены здоровьем и теннисные матчи для вас — это прекрасные минуты жизни. Я поздравляю всех вас с окончанием турнира и желаю дальнейших побед в жизни и спорте.

- Мне просто больше повезло, чем соперникам, но я очень старался, - рассказал победитель в одиночном и парном разрядах Анатолий Полиенко. - Теннисом я увлекаюсь более 15 лет и это моя уже третья победа на кубке мэра. В финале я играл с Кириллом Сафроновым, который является очень сильным соперником. Это был поединок опыта и молодости.

В этом году обладателями кубка мэра стали: Светлана Кочкадаева (девочки 9-10 лет), Владислав Коротеев (мальчики 9-10 лет). Анастасия Ефременкова (девочки до 13 лет), Илья Старков (мальчики до 13 лет), София Ротова (девочки до 15 лет), Амелия Бородулина (девушки до 19 лет), Платон Арустамов (юноши до 19 лет), Надежда Пузырных (девушки от 19 лет), Анатолий Полиенко (мужчины от 19 лет), Надежда Пузырных и Альбина Боброва (девушки от 19 лет, пары), Анатолий Полиенко и Яков Седнев (мужчины от 19 лет, пары).

Организаторами турнира выступили сахалинская спортивная федерация тенниса, департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации города при поддержке администрации парка и СК "Гидрострой".