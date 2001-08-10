Решение еженедельно проводить зарядки на «Горном воздухе» было принято еще в начале лета. Организаторы были уверены в том, что это начинание вызовет отклик у горожан. Их ожидания оправдались, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Помимо завсегдатаев утренних зарядок, каждое занятие появляются новички. Оксана Петунина в спорте давно, занимается танцами. Прийти на «Горный воздух» и приобщиться к коллективным тренировкам она долгое время не решалась. Присоединилась к ним впервые в воскресенье.

- Посчастливилось побывать здесь и присоединиться к этой позитивной спортивной команде. Эмоции переполняют, думаю, что обязательно сюда вернусь, – первая тренировка Оксаны Петуниной на «Горном воздухе» явно прошла на позитиве.

Такую атмосферу выстраивает тренер и бессменный руководитель воскресных занятий на свежем воздухе – Андрей Мирошников. Видно, что он действительно работает над программой каждой тренировки. Тому пример, недавно прошедший под его руководством марафон приседаний и отжиманий.

Теплое время года, к сожалению, подходит к концу и скоро погода заниматься на «Горном воздухе» не позволит. Однако организаторы не хотят терять инициативную группу на долгое время и поэтому уже сейчас думают о переносе тренировок в спортивный зал.

Напоминаем, помимо утренних воскресных зарядок на протяжении недели проходит еще целый ряд мероприятий. Утром по понедельникам, средам и пятницам вас на Венской, 5 ждут утренние зарядки. Их поочередно проводят Андрей Мирошников, Сергей Киш и Владислав Шемберг.

По тому же адресу проходят занятия по ОФП и гиревому спорту. Подтянуть форму можно по субботам с 9:30 до 12:00, а потягать гири по средам с 18:30 до 20:30.

Также свою спортивную площадку под физкультурно-спортивные мероприятия отдала средняя школа №3 по адресу Пограничная, 48. Там по субботам идет «Зарядка выходного дня» с (6:30 до 10:30 с Сергеем Кишем).