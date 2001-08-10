Лучших в армейском рукопашном бое определят на Сахалине
Этап Кубка России по армейскому рукопашному бою стартовал на Сахалине. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.
– Этапы Кубка России по армейскому рукопашному бою проходят по всей стране, но Дальний Восток, к сожалению, оставался незатронутым. Красивый сам по себе край и сильная команда вашего региона располагали к тому, чтобы привезти сюда эти зрелищные соревнования. Ну и основополагающую роль, конечно, сыграло то, что у вас служил Герой России генерал-лейтенант Валерий Асапов. Это турнир его памяти, - пояснил главный судья соревнований Андрей Кириллов.
Для участия в нем на остров съехались команды Южного и Восточного военных округов. Участников разделили на семь весовых категорий, от 60 до свыше 85 килограммов. Турнир пройдет в три дня, сначала предварительные схватки, потом начнутся бои на выбывание. В дело уже с первого дня вступают опытные мастера.
- До армии я занимался кикбоксингом, в рядах вооруженных сил продолжил заниматься спортом и перешел в рукопашный бой. Поскольку прохожу службу в Ростове, представляю Южный военный округ. Уже есть некоторые успехи, выигрывал окружные соревнования в Астрахани, здесь также планирую бороться за медали, – поведал после своей первой победы кандидат в мастера спорта по рукопашному бою Амил Алиев.
Соревнования завершатся финалами в весовых категориях и последующим торжественным закрытием 11 сентября в 12:00. Их победители отправятся в декабре в Рязань на турнир памяти генерала Василия Маргелова.
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