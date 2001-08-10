Сахалинский спортсмен принял участие в чемпионате мира по триатлону
Самая знаменитая в мире триатлонная гонка – Ironman прошла во французской Ницце в это воскресенье. Не обошлось в ней и без представителя Сахалина - Романа Трубецкого, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного министерства спорта.
– Эти эмоции и ощущения ни с чем не сравнить… Когда ты стоишь среди тысячи разъяренных мужиков со всего мира, таких же, как и ты, а адреналин сжимает сердце настолько сильно, что мозг отключает всё чувство самосохранения и после сирены старта начинаешь работать на дистанции, что есть силы, – описывает свои ощущения Трубецкой.
Ровно пройти дистанцию не получилось. Особенно тяжело Трубецкому дался велоэтап. Затяжной двадцатикилометровый подъём в гору Роман преодолел с большим трудом и сильно отстал от лидеров. На коронной беговой дистанции, которая пролегала по набережной Средиземного моря, сахалинец отыграл порядка восьмидесяти мест. Однако он все равно остался собой недоволен.
– Уже во время гонки Ironsakh на Сахалине 10 августа я чувствовал, что с моими ногами что-то не так. Проезжая несколько километров, они просто отказывались выдавать ту мощь, которую я делал на тренировках в июле. Видимо, тот мощный и активный тренинг меня вымотал, да так что я не успел восстановиться. К тому же, восьмичасовые перелеты сделали своё дело, а стрессовые жизненные ситуации оказались сильнее моей нервной системы, что и привело к такому результату. Впрочем, рад, что вообще завершил эту гонку, – резюмирует Трубецкой.
Итоговое место ровно посередине протокола. Из трех тысяч финишировавших Роман почти вошел в первые полторы. Это вполне достойный результат для дебюта на самой престижной триатлонной гонке мира.
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