Островитяне победили на первенстве России по эстафетному бегу

Первенство России по эстафетному бегу, где выступает сахалинская команда, проходит в эти дни в Сочи. Квартет воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике имени Эрика Комнацкого вышел на дистанцию смешанной эстафеты 4х400 в составе Данила Нетяго, Родиона Фоменко, Алисы Платоновой и Анастасии Большаковой.

Все они - воспитанники островных специалистов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта. Нетяго занимался у Антона Воротыляка и Алексея Жижикина, который также готовил к соревнованиям и Родиона Фоменко. Татьяны Быковой. Первый тренер Алисы Платоновой Наталья Шапкина, а Анастасии Большаковой путевку в большой спорт дала Галина Казакова.

Основными конкурентами островной команды стали удмуртские легкоатлеты. Судьба «золота» решилась в финишном створе. Сахалинцы выиграли у своих соперников буквально сорок одну сотую секунду. Третьей стала Нижегородская область. Эта победа обратит внимание тренеров сборной России на островных спортсменов.

Напомним, смешанная эстафета как отдельная легкоатлетическая дисциплина дебютирует в следующем году на Олимпиаде в Токио.