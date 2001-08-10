Больше 80 сахалинских ребят объединили соревнования «Школа безопасности»
Соревнования «Школа безопасности 2019» завершились на Сахалине. В течение шести дней 88 мальчишек и девчонок, представляющих 11 команд из Охинского, Ногликского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Макаровского, Томаринского, Холмского, Корсаковского и Невельского районов и Южно-Сахалинска соревновались в знаниях и умениях в области безопасности жизнедеятельности, а также аварийно-спасательного и пожарного дела, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу главного регионального управления МЧС.
Ребята преодолели «полосу препятствий», приняли участие в комбинированной пожарной эстафете и самостоятельно провели поисково-спасательные работы на суше и воде. Кроме того, не давал заскучать школьникам и творческий конкурс – требовалось придумать оригинальную «визитную карточку» для своей команды.
Различные этапы соревнований «Школа безопасности 2019» проходили в полевом лагере, в этом году расположившемся на территории «Сахалинского Артека», на базе поисково-спасательного отряда г. Южно-Сахалинск, а также на акватории озера Тунайча в оздоровительном центре «Лесное озеро».
С завершением соревнований «Школа безопасности 2019» и полученным ценным опытом школьников поздравили начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Андрей Андреев, руководитель Агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева, заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина, а также председатель совета Сахалинского регионального отделения Российского союза спасателей Евгений Черный
По итогу набранных общекомандных баллов, в старшей возрастной группе первое место завоевала команда школьников из Южно-Сахалинска, второе место досталось команде из Холмска, третье – ребятам, представляющим город Макаров. В младшей возрастной группе первое место завоевал Поронайский район, на втором – Ногликский, на третьем – Охинский. Призёрам вручили кубки, а также медали и дипломы.
Команда-победитель в следующем году отправится в г. Биробиджан, где будет представлять Сахалинскую область на Дальневосточном этапе соревнований «Школа безопасности».
«В этом году вышло общероссийское положение о проведении соревнований «Школа безопасности». До этого каждый регион издавал свои регламентирующие документы, из-за чего этапы в каждом регионе могли отличаться, что серьёзно усложняло процесс подготовки к межрегиональным состязаниям. Теперь же мы чётко осознаём, что нас ждёт на уровне федерального округа и готовим свои дистанции таким образом, чтобы уже в ходе областного этапа школьники фактически готовились к межрегиону. Уверен, это поможет команде островного региона достойно выступить на уровне Дальнего Востока», - рассказал главный судья соревнований, председатель совета Сахалинского регионального отделения Российского союза спасателей Евгений Черный.
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